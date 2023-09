Verletzte, hoher Sachschaden: Autofahrer gerät in Gegenverkehr

Ein junger Autofahrer verliert zwischen Hörmannsberg und Kissing die Kontrolle und prallt mit einem anderen Wagen zusammen. Die Fahrer kommen glimpflich davon.

Zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Unfalls in Kissing. Am Montag gegen 6.05 Uhr fuhr ein 28-jähriger Audi-Fahrer auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Hörmannsberg in Richtung Kissing. Dabei geriet er laut Polizei in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Volkswagen eines 25-Jährigen.

Beide Insassen verletzten sich bei dem Unfall leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Beide mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die Fahrbahn für die Dauer der Unfallaufnahme. (AZ)