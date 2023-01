Der Bauhof gefährdet Friedbergs Entwicklung

Plus Die ins Gigantomanische abgedriftete Planung für den neuen Friedberger Bauhof gerät immer mehr zum Debakel. Die Folgen werden auf Jahre spürbar sein.

Gerhard Straßer fasste es am Ende der zweieinhalbstündigen Debatte so zusammen: "Wir haben uns in eine schwierige Lage manövriert. In Zukunft müssen wir schneller zu Entscheidungen kommen", beschrieb der CSU-Mann die aktuelle Lage beim Neubau des Friedberger Bauhofs. Mit etwas weniger Euphemismus könnte man aber auch sagen: Der Stadtrat hat da etwas gewaltig verbockt. So kann es nicht weitergehen.

