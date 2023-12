Der Tierschutzverein ist ein verlässlicher Träger für das Tierheim Lech-Arche

Plus Mensch und Tier - bei dieser Kombination sind Emotionen garantiert, und nicht nur gute. So auch beim Tierheim, das ein langes Drama hinter sich hat.

Das Drama um das Derchinger Tierheim hatte sich lange hingezogen: Prozess, Schließung, Leerstand, Vereinsauflösung. Ende 2022 dann ein Happy End. Damals eröffnete der Tierschutzverein Augsburg und Umgebung die Einrichtung neu - sicherheitshalber auch unter neuem Namen, um den alten Makel loszuwerden. Ein Jahr später ist es Zeit, Bilanz zu ziehen.

Auch beim Tierschutzverein lief nicht alles so schnell, wie er es sich gewünscht hätte. Materialmangel und Teuerungen im Bauwesen führten zu Verzögerungen. So konnte die von Anfang an ersehnte Vogel-Voliere erst jetzt eröffnet werden.

