Statt dringender Themen: Friedberg baut lieber Luftschlösser

Plus Anstatt dringende Themen anzugehen, lässt Bürgermeister Eichmann den Friedberger Stadtrat über teure Projekte diskutieren, die auf absehbare Zeit keine Chance auf eine Realisierung haben.

Wegbrechende Steuereinnahmen, steigende Personalkosten und eine lange Liste von Investitionen, für die noch kein Cent in der Finanzplanung steht - der Haushalt der Stadt Friedberg für das Jahr 2021 ließ bei der Verabschiedung im Frühsommer nichts Gutes erhoffen. Der Stadtrat beschloss darum sogar die Gründung einer Sparkommission, um die wirtschaftlichen Strukturen der Stadtpolitik zu durchleuchten.