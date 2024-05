Mering muss in sein Freibad investieren

Plus Die Freizeiteinrichtung ist beliebt. Um sie für künftige Generationen zu erhalten, muss die Kommune endlich entscheiden, ob sie das Geld für die Sanierung aufbringen will.

Das, was Dasing schon hinter sich hat, steht Mering noch bevor: die Renovierung des Nichtschwimmerbeckens. Dasing nahm dafür über 730.000 Euro in die Hand. In Mering wird es wohl noch mehr Geld verschlingen. Denn mit einem sanierten Becken ist es längst nicht getan.

Die Umkleiden haben noch den Charme der 1950er-Jahre, sie sind keinesfalls auf dem neuesten Stand. Der Holzverschlag ist dunkel, und warm abduschen kann man sich nicht.

