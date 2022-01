Messerstecherei in Mering: Eine Polizeistation bedeutet nicht mehr Sicherheit

Plus Die Messerattacke in Mering hat die Bürger entsetzt. Einige wünschen sich eine Polizeistation - doch damit lassen sich nicht alle Gewalttaten verhindern.

Der Schock über die Tat in der Silvesternacht ist nachvollziehbar. Rohe Gewalt unter jungen Menschen, ein Jugendlicher in Untersuchungshaft, ein schwer verletzter 21-Jähriger im Krankenhaus. Einige Stimmen wollen eine Veränderung, sie fordern eine eigene Polizeidienststelle für Mering, eine wachsende Gemeinde mit 15.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Doch mehr Sicherheit muss es auf andere Weise geben. Denn die Polizei hätte die Messerstiche auf den jungen Mann in Mering mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht verhindern können.

