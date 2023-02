Schmiechen setzt mit dem Ja zum Solarpark ein deutliches Zeichen

Plus Mit dem neuen Solarpark macht sich die Gemeinde Schmiechen auf den Weg zur Energiewende - wie viele kleinere Kommunen im Landkreis.

Bei Unterbergen entsteht ein Solarpark, der den Energiebedarf von 150 Bürgerinnen und Bürgern decken kann. Der Gemeinderat macht jetzt den Weg frei für die Anlage. Das ist eine gute Entscheidung. Viele kleine Schritte tragen dazu bei, sich aktiv für den Klimaschutz einzusetzen. Die kleineren Kommunen wie Schmiechen, Ried oder Merching sind im Landkreissüden mit ihren vielen innovativen Projekten Vorreiter. Sie zeigen, dass es durchaus möglich ist, auf erneuerbare Energien zu setzen, auch wenn diese noch nicht annähernd den Energiebedarf einer ganzen Kommune abdecken.