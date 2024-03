Stadt muss Baumproblem angehen – aber nicht um jeden Preis

Plus 700.000 Euro für die Umgestaltung einer Straße sind viel zu viel. Unabhängig davon, ob Stadt oder Bund zahlen. Das Problem ist dennoch anzugehen.

Nicht immer sind Bäume ein Segen. Natürlich, sie spenden Schatten und sind gut für die Umwelt. Wenn sie aber nicht richtig gepflanzt sind, sorgen sie für Ärger. So wie in Wulfertshausen. Die Robinien in der Dorffeldstraße sind ein Hindernis für Menschen, die beispielsweise mit einem Rollator unterwegs sind. Dass hier etwas passieren soll, ist daher nur gut und richtig – aber nicht um jeden Preis.

Friedberger Rat sollte sich für kleine Lösung in Wulfertshausen entscheiden

Knapp 700.000 Euro für die Begrünung einer Straße stehen außerhalb jeder Relation. Das gilt übrigens völlig unabhängig davon, ob das Geld nun von der Bundesregierung oder der Stadt kommt. Es ist so oder so das Geld der Steuerzahler, das in eine Straße fließt, die wahrlich keine Hauptdurchgangsstraße ist. Dieses Geld könnte deutlich sinnvoller eingesetzt werden. Das gilt auch für die knapp 350.000 Euro, die die Stadt im Falle einer Förderung wohl noch berappen müsste. Finanziell auf Rosen gebettet ist Friedberg leider nicht mehr, wie die Beratungen zum Haushalt zeigten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

