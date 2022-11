Weihnachtsgeschäft in Aichach-Friedberg: Glänzend oder matt?

Plus Die Menschen in Aichach-Friedberg freuen sich auf den ersten halbwegs normalen Advent seit Langem. Weihnachtsmärkte locken, doch wird auch der Handel profitieren?

Die Statistik weiß es mal wieder ganz genau: 520,40 Euro plant der (und die) Durchschnittsdeutsche dieses Jahr für Weihnachtsgeschenke ein. Eine beachtliche Zahl in Zeiten von Inflation, Energiekostenexplosion und Zukunftsängsten. Im Landkreis Aichach-Friedberg ist die Kaufkraft vergleichsweise hoch, trotzdem blickt ein Teil der Geschäftsleute sorgenvoll aufs Weihnachtsgeschäft 2022. Wird es dem Handel gelingen, von der Vorfreude der Menschen auf einen halbwegs normalen Advent mit Weihnachtsmärkten und maskenfreiem Einkaufen zu profitieren? Die Chance besteht, allerdings ist es schon längst kein Selbstläufer mehr. Die Läden müssen das Ihre dazu beitragen. Drei Trends spielen eine wichtige Rolle: