Der Umweltpreis geht an den Mediziner Hans Günter Goldscheider

Plus Von der Rotmilan-Kartierung bis zur Wasservogelzählung: Der Friedberger setzt sich ehrenamtlich für den Vogelschutz in der Region ein. Dafür wird er ausgezeichnet.

Hans Günter Goldscheider ist neuer Träger des Umweltpreises des Landkreises Aichach-Friedberg. Die Jury wählte den Friedberger einstimmig und würdigte damit seinen Einsatz für die heimische Vogelwelt.

Goldscheider ist Arzt für Neurologie und Psychiatrie, doch privat gilt seine Leidenschaft der Vogelwelt. Bereits mit 17 Jahren wurde der gebürtige Konstanzer Mitarbeiter der Ornithologischen Arbeitsgemeinschaft am Bodensee. Außerdem ist er Mitglied der Deutschen und der Bayerischen ornithologischen Gesellschaft. Im Landkreis Aichach-Friedberg war er Mitbegründer der Kreisgruppe des Landesbundes für Vogelschutz (LBV) und stellvertretender Vorsitzender von 2010 bis 2022. Von seinem Amt trat er schließlich freiwillig zurück, um "der Jugend Platz zu machen". Seitdem ist Goldscheider als Beisitzer Teil des Vorstands. Zusätzlich ist er Beauftragter des Landesamtes für Umwelt für seltene Brutvögel.