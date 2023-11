Kliniken an der Paar stellen Pflege neu auf

Für die beiden Krankenhäuser in Aichach und Friedberg ist jetzt ein standortübergreifendes Leitungsteam im Einsatz. Dies sind die Mitglieder.

Nach dem Start der neuen Pflegedirektorin Cornelia Geppert im Juli 2023 ist nun das Team der Pflegedirektion personell und strukturell neu organisiert. Seit dem 1. Oktober ist ein standortübergreifendes Team für beide Häuser der Kliniken an der Paar im Einsatz. "Mit dieser neuen Struktur werden wir den modernen und hohen Anforderungen in der Pflege gerecht“, erklärt Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer. Pflegedirektorin Geppert ergänzt: "Vor allem mit den neuen Stabsstellen können wir Fachwissen in verschiedenen Spezialbereichen bündeln." Zusammen mit Geppert bilden folgende Personen das neue Team:

Das neue Team der Pflegedirektion der Kliniken an der Paar zusammen mit dem Klinik-Geschäftsführer (von links): Matthias Offinger, Gertraud Briese, Monika Urmann, Ulrike Gastl, Petra Klostermair, Cornelia Geppert, Dr. Hubert Mayer und Martina Niesel. Foto: Kliniken An der Paar, Margit Lutz





Ulrike Gastl , bisher Pflegedienstleitung für den Standort Friedberg , ist nun neu als häuserübergreifende Pflegedienstleitung für das Pflegepersonal aller bettenführenden Stationen an beiden Standorten verantwortlich.

, bisher für den Standort , ist nun neu als häuserübergreifende für das Pflegepersonal aller bettenführenden Stationen an beiden Standorten verantwortlich. Matthias Offinger , bisher pflegerische Leitung der Intensiv- und Anästhesiestation im Krankenhaus Aichach , hat neu die Funktion der häuserübergreifenden Pflegedienstleitung für die Funktionsdienste einschließlich der Intensivstationen für beide Häuser übernommen.

, bisher pflegerische Leitung der Intensiv- und Anästhesiestation im , hat neu die Funktion der häuserübergreifenden für die Funktionsdienste einschließlich der Intensivstationen für beide Häuser übernommen. Gertraud Briese , bisher stellvertretende Pflegedienstleitung am Standort Aichach , verantwortet nun häuserübergreifend die neue Stabsstelle Pflegespezialistin.

, bisher stellvertretende am Standort , verantwortet nun häuserübergreifend die neue Pflegespezialistin. Petra Klostermair ist neu an den Kliniken an der Paar und hat die häuserübergreifende Stabsstelle Zentrale Bettensteuerung übernommen.

an der Paar und hat die häuserübergreifende Zentrale Bettensteuerung übernommen. Martina Niesel , aktuell Praxisanleiterin und auf der Intensivstation in Aichach tätig, wird am 1. Januar zum Team der Pflegedirektion kommen und dann die häuserübergreifende Stabsstelle der Zentralen Praxisanleitung übernehmen.

, aktuell Praxisanleiterin und auf der Intensivstation in tätig, wird am 1. Januar zum Team der kommen und dann die häuserübergreifende der Zentralen Praxisanleitung übernehmen. Kai Brooksnieder, bisher Pflegedienstleiter für das Krankenhaus Aichach , gehört der neuen Pflegedirektion nicht mehr an und hat die neue Stabsstelle Projektmanagement übernommen. Diese ist direkt an die Geschäftsführung angegliedert.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

"Ich wünsche dem Team der Pflegedirektion einen guten Start in ihren neuen Positionen und bedanke mich vor allem bei unseren bisherigen beiden Pflegedienstleitungen für ihren Einsatz. Mein ganz besonderer Dank gilt dabei Frau Gastl, die bereits seit mehr als 30 Jahren in verschiedenen Positionen für die Kliniken an der Paar beziehungsweise das Krankenhaus Friedberg tätig ist und mit ihrer Bitte um Entbindung aus ihrer bisherigen Verantwortung diesen Prozess der Neustrukturierung angestoßen hat“, so Klinikgeschäftsführer Mayer. Darüber hinaus behalten alle Bestandsmitarbeiter ihre Stellen. (AZ)