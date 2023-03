Vorstand gesucht? Vereine finden mitunter kreative Lösungen

Plus Verschiedene Vereine im Kreis suchen nach Vorständen. Eine Expertin rät zu Flexibilität - mit der mancher Verein schon gute Erfahrungen gemacht hat.

Es ist ein Problem, das viele Vereine trifft: Immer weniger Menschen sind bereit, ehrenamtliche Arbeit zu leisten. Das können die Trainer im Turnverein sein oder auch Betreuer beim Fußball. Ist das vielleicht bei Übungsleitern nicht unbedingt existenzbedrohend, so sieht das beim Vorstand anders aus. Der muss besetzt sein, sonst droht das Aus. Auch mancher Verein im Landkreis Aichach-Friedberg hat Probleme, diesen zu besetzen. Dann sind kreative Lösungen gefragt - oder klare Worte.