Vortrag der Kliniken an der Paar: Was gegen Rückenschmerzen hilft

Chefarzt Tobias Köhler und Oberarzt Holger Haak von den Kliniken an der Paar sprechen in Aichach und Friedberg über Ursachen und Behandlung von Rückenschmerzen.

Zwei Vorträge zum Thema "Das Kreuz mit dem Kreuz – Rückenschmerzen" bieten die Kliniken an der Paar. Tobias Köhler, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie der Kliniken an der Paar, spricht am Mittwoch, 28. Juni, in der Cafeteria des Fridberger Krankenhauses, Holger Haak, leitender Oberarzt der gleichen Hauptabteilung am Mittwoch, 24. Mai, im Café Wital im Krankenhaus Aichach.

"Wohl jeder kennt Rückenschmerzen. Fast 85 Prozent aller Deutschen haben oder hatten mindestens einmal im Leben Rückenschmerzen. Ältere Menschen sind davon häufiger betroffen als jüngere", erklärt Chefarzt Tobias Köhler. "Etwa 90 Prozent davon sind sogenannte unspezifische Rückenschmerzen, also Beschwerden, für die kein bestimmter gefährlicher Auslöser feststellbar ist. Solch gefährliche Auslöser sind etwa Bandscheibenvorfälle, Knochenbrüche, Osteoporose, Tumoren, knöcherne Nerveneinengungen oder bestimmte Infektionserkrankungen."

Tobias Köhler, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie der Kliniken an der Paar Foto: Kliniken An der Paar/Holger Weiß

Beide Fachärzte gehen in ihren Vorträgen auf die Ursachen für Rückenschmerzen ein. "Diese liegen in degenerativen Veränderungen, einem mit dem Altern verbundenen Abbau der Muskelmasse, Elastizitätsverlust von Sehnen und Bindegewebe und einer zunehmenden Inaktivität, wodurch sich der Trainingszustand der Rumpfmuskulatur verschlechtert", so Köhler.

Unspezifische Rückenschmerzen sind gut behandelbar

Aber die gute Nachricht ist, dass unspezifische Rückenschmerzen gut behandelbar sind und die Patientinnen und Patienten viel selbst dazu beitragen können, die Schmerzen zu lindern und wieder fit zu werden. In ihren Vorträgen möchten Köhler und Haak den von Rückenschmerzen Betroffenen helfen, auftretende Probleme richtig einzuordnen und ihnen Vorschläge zur Vorbeugung von Schmerzen und dem Erhalt der Mobilität geben.

Holger Haak, leitender Oberarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie der Kliniken an der Paar. Foto: Kliniken An der Paar/Holger Weiß

Die beiden Vorträge sind Teil der gemeinsamen Medizinischen Vortragsreihe der Volkshochschule, der Kliniken an der Paar sowie der Fördervereine der beiden Krankenhäuser. Beginn ist jeweils um 19 Uhr, Ende gegen 20.30 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist notwendig unter Telefon 08251/8737-0 oder per E-Mail an anmeldung@vhs-aichach-friedberg.de. Für Mitglieder der beiden Fördervereine ist der Eintritt frei. (AZ)