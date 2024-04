Sperrung: Arbeiten an der Merchinger Ortsdurchfahrt gehen weiter

Plus Ab dem 8. April etwa müssen sich Autofahrer auf eine Sperrung in Merching einstellen. Es ist das größte Projekt, das die Gemeinde im Moment stemmt.

Im vergangenen Jahr war die Ortsdurchfahrt Merching Richtung Egling einige Monate wegen der ersten Bauarbeiten gesperrt, die Kanalarbeiten, Wasserleitungen und Hausanschlüsse umfassten. Über die Wintermonate wurde die Straße nun wieder für den Verkehr freigegeben. Um den 8. April gehen die Arbeiten in die zweite Runde: Ab diesem Zeitpunkt werden die Autofahrerinnen und -fahrer wieder Geduld haben und eine Umleitung über Unterbergen in Kauf nehmen müssen.

Erst in der jüngsten Gemeinderatssitzung konnte der Auftrag für die Straßenbauarbeiten Innerorts sowie die Weiterführung eines Gehwegs (ortsauswärts rechts) beschlossen werden, der bis zum Ortsschild geführt wird. Eine ursprünglich angedachte Querung oder eine Verkehrsinsel wird nicht nötig werden. Da die Grundstücksverhandlungen nicht überall erfolgreich waren, endet der Gehweg mit dem Ortsschild.