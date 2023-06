Zwei Personen nach schwerem Unfall auf B2 in Merching im Krankenhaus

In Merching kollidieren zwei Fahrzeuge auf der B2. Insgesamt sind vier Autos beteiligt. Zwei Personen werden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Verkehrsunfall in Merching wurden am Donnerstagabend zwei Personen schwer verletzt. Gegen 18 Uhr fuhr ein Ford Fiesta auf der B2 in nordwestlicher Richtung. Beim Abbiegen nach links in die Staatstraße 2052 übersah er den entgegenkommenden Chrysler Fiat Freemont.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Anschließend schleuderte der Chrysler in einen stehenden KIA Picanto. Durch den Aufprall wurde der KIA nach hinten versetzt und streifte dabei mit seinem Anhänger einen stehenden Opel Astra.

Unfall auf B2 in Merching: 30.000 Euro Schaden

Der Fahrer des Ford Fiesta kam mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer des Chrysler wurde ebenfalls schwer verletzt und mit dem Rettungsdienst ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. (AZ)