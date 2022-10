Mering

vor 32 Min.

Alternativfläche für den Wertstoffhof stößt bei Meringern auf Kritik

Wo soll es in Zukunft hingehen mit dem Wertstoffhof in Mering? Bloß nicht an die Friedenaustraße - das meinen zumindest die Anwohner in den naheliegenden Wohngebieten.

Plus Die Zufahrt zur Sammelstelle in Mering verursacht seit Jahren Schwierigkeiten. Doch auch beim angedachten Standort an der Friedenaustraße regt sich Widerstand.

Von Gönül Frey Artikel anhören Shape

Jeder, der heute Altholz, Grüngut oder Schrott zum Meringer Wertstoffhof bringt, muss durch die dicht bebaute und zugeparkte Hermann-Löns-Straße fahren. Die Anwohnerinnen und Anwohner beschweren sich seit Jahren über die Verkehrsbelastung. Bürgermeister Florian Mayer hat deswegen einen neuen Standort ins Spiel gebracht, der sich an der Friedenaustraße befindet. Doch auch für diese Alternative regt sich bereits Widerstand. Von einem "Müllumschlagplatz direkt vor der Haustür", spricht Anwohner Guido Bolenski.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen