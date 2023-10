Mering

vor 56 Min.

Bahn frei auf Merings frisch sanierter Sportanlage

Plus 2,8 Millionen Euro und viele Jahre hat die Instandsetzung in Anspruch genommen. Jetzt feierte Mering die offizielle Einweihung.

Rot leuchtet die makellose Laufbahn, nichts erinnert mehr an den jahrelangen maroden Zustand der Freisportanlage in Mering. Am Freitag feierte der Markt Mering mit vielen Gästen zu den Klängen der Kolpingkapelle die offizielle Einweihung. Damit geht für Sportvereine und Schulen eine lange Durststrecke zu Ende.

Bürgermeister Florian Mayer begrüßte die zahlreichen Ehrengäste und fasste die Geschichte dieser Baustelle zusammen. Bereits 2007 befasste sich der Gemeinderat erstmals mit der Sanierung und fällte 2009 einstimmig den Beschluss, diese anzugehen. Doch das erwies sich als nicht so einfach. Und dann änderte sich die gesamte Situation am Schulzentrum, weil die Mittelschule aufgelöst und stattdessen das Gymnasium in Mering errichtet wurde. "Zuvor war die Gemeinde mit ihren Schulen der Hauptnutzer, jetzt ist es mit Realschule und Gymnasium der Landkreis", erklärte Mayer. Letzterer übernimmt nach Abzug der Förderungen auch den Löwenanteil der Kosten.

