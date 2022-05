Baugebiet an der Augsburger Straße gescheitert: Fraktionen beziehen Stellung

Plus Die einen bedauern die verpasste Chance, andere kritisieren die Beratungen hinter verschlossenen Türen – das Aus für das Baugebiet bewegt die Gemüter in Mering.

Ein neuer Standort für den Edeka, Bauplätze und eine Fläche mit Entwicklungspotenzial für den Markt Mering - das wäre die Grundidee für das Neubaugebiet nördlich der Augsburger Straße gewesen. Das scheiterte denkbar knapp mit 11:11 Stimmen. Wie kam das zustande? Das genaue Abstimmungsverhalten und die Gründe der Meringer Fraktionen im Überblick.