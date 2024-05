Freisportanlage: Kommen sich Fußball und Leichtathletik in die Quere?

Plus Dank Flutlichtanlage finden auf der sanierten Freisportanlage nun auch Freitagabend Fußballspiele statt. Das überschneidet sich mit dem Training der Leichtathleten.

Schulen, Fußballer und Leichtathleten - die Freisportanlage in Mering ist stark beansprucht. Wie aus dem Bericht des Sportbeauftragten Andreas Widmann im Hauptausschuss hervorgeht, müssen sich einige Dinge nach der großen Sanierung wieder neu einspielen. Und offensichtlich gibt es auch Interessenkonflikte zwischen der Fußballabteilung des Sportvereins Mering (MSV) und den Leichtathleten des Meringer Turnvereins (TVM).

Das brachte Grünen-Fraktionsvorsitzende Petra von Thienen in der Sitzung mit einer Anfrage an den Sportbeauftragten zur Sprache. Sie wollte wissen, wie es für die Leichtathletikabteilung mit der Nutzung der Freisportanlage aussehe. Diese hätte dort früher immer ihr Sportabzeichentraining gemacht.