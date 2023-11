Handball statt Schule: Am Buß- und Bettag spielen Kinder die Hauptrolle

Betreuungsaktion der Handball-Abteilung des SV Mering geht in die nächste Runde. Die Teilnehmerzahl ist rekordverdächtig.

Seit mehr als drei Jahren springt die Handball-Abteilung im Sportverein Mering (MSV) ein, wenn am Buß- und Bettag viele Eltern vor einem Dilemma stehen: Wer betreut den Nachwuchs, wenn man selbst arbeiten muss? In der Eduard-Ettensberger-Halle in Mering boten deswegen am schulfreien Tag die Handballer von 8 bis 14 Uhr ein Betreuungsangebot für Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse der Luitpold- und Ambérieu-Grundschule an.

„Wir wollen an diesem schulfreien Tag, den berufstätigen Eltern eine alternative Betreuung ihrer Kinder anbieten und diese gleichzeitig für den Handballsport begeistern“, sagte der Jugendleiter des MSV, Timon Fetting. 79 Schülerinnen und Schüler hatten sich heuer angemeldet, um sechs Stunden lang mit viel Spaß Sport und vor allem Handball zu erleben.

SV Mering betreut 79 Kinder am Buß- und Bettag

„Eigentlich hatten wir die Anzahl mit 60 gedeckelt, aber wir konnten der Begeisterung der kleinen nicht widerstehen“, lacht Fetting. Viele der Mamas oder Papas hätten ihm nämlich erzählt, wie sehr sich die Kids auf diesen sportlichen Tag freuen. Also ließen die Handballer alle Kinder zu.

Während die Eltern also arbeiteten, konnten die Mädchen und Buben in sechs Stationen Stempel auf ihrer Teilnehmerkarte sammeln. Hierbei trainierten sie Ballgefühl, Reaktion, Zielen, Schnelligkeit oder Basteln. Natürlich hatten die 19 Jugendtrainerinnen und Spieler auch an eine kleine Stärkung gedacht und kredenzten Obst und Wiener Würstchen.

Zum Abschluss durften die Mädels und Jungs ihr Können auf dem Handballfeld beweisen, bevor es für die erfolgreiche Teilnahme eine Medaille mit nach Hause gab.