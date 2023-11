Mering

12:03 Uhr

Heute vor 100 Jahren: Merings Rolle beim Hitlerputsch

Das Bild vom 09.11.1923 zeigt die Ankunft von SA-Truppen aus dem Umland vor dem Bürgerbräukeller in München während des sogenannten "Hitler-Putschs". Auch in Mering sammelten sich damals rund 300 SA-Mitglieder.

Plus Die NSDAP, eine Parteiveranstaltung und ein Täuschungsmanöver - Mering spielte eine größere Rolle im Hitlerputsch 1923 als bisher bekannt. Eine Spurensuche in der Vergangenheit.

Die Weimarer Republik wollte Adolf Hitler mit einer Koalition rechtsradikaler Kräfte bei seinem Putschversuch am 8./9. November 1923 stürzen. Ausgangspunkt dieses Putschversuchs war München. Wenig bekannt ist die Rolle, die damals das Friedberger Umland und besonders der Markt Mering spielten. Autor Maurizio Boehm widmet sich in seinem Gastbeitrag einem schwierigen Kapitel der Meringer Ortsgeschichte.

In der Nacht des 8. Novembers 1923 wurde die Marktgemeinde zu einem größeren Nebenschauplatz des Putschversuchs in der Region. Als Adolf Hitler mit weiteren Nazis eine Versammlung des bayerischen Generalstaatskommissars Gustav von Kahr im Münchner Bürgerbräukeller stürmt, kommt es in Mering zu einer größeren Ansammlung von Mitgliedern der nationalsozialistischen Sturmabteilung (SA).

