Mering

vor 18 Min.

Kinderbetreuung: Mering verschickt 92 Absagen

In Mering fehlen über 90 Plätze in der Kinderbetreuung.

Plus Kindergarten, Krippe, Hort - in allen Bereichen fehlen in Mering Plätze. Doch für einige Eltern besteht noch Hoffnung.

Von Gönül Frey

Gerade berufstätige Eltern sind auf eine gute Betreuung für ihre Kinder angewiesen. Die Absage für den nötigen Kita-Platz ist da eine echte Katastrophe. Diese erleben in Mering derzeit 92 Familien. Denn zum kommenden Schul- und Kindergartenjahr reichen die Plätze im Moment nicht aus. Einen Überblick gab Bürgermeister Florian Mayer in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.

Demnach wurden für den Kindergarten 28 Absagen erteilt. "Bei sechs davon wird aber noch versucht, eine Alternative zu finden", sagt Mayer. So wären im Waldkindergarten noch Plätze frei und auch umliegende Gemeinden wie etwa Steindorf können einzelne Kinder aus Mering aufnehmen.

