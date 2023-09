Mering

Mering ist mehr als nur ein Ort zum Schlafen

Benno Schenn kaufte sich aufgrund der hohen Miete in München in Mering eine Wohnung und liebt vor allem das Freibad. Nataliia Marchenko aus der Ukraine lernt gerade Deutsch, um bald eine Arbeit zu finden.

Plus Bürgermeister Florian Mayer appelliert, sich am Leben in der Marktgemeinde zu beteiligen. Beim Neubürgerempfang wird deutlich, wie schnell die Integration gelingt, wenn man es nur will.

Von Heike Scherer

Circa 500 Neubürger verzeichnet die Gemeinde Mering im Jahr 2022. Etwa 70 von ihnen kamen zum Neubürgerempfang mit Vortrag, Musik und Buffet in die Bücherei Mering, unter ihnen auch Marcel Müller und Alexander Wart. Für den einen war die Lebensgefährtin der Grund für den Umzug, für den anderen eine berufliche Versetzung innerhalb der Bundeswehr. Beide fühlen sich in der Marktgemeinde sehr wohl. Auch Alexander Warts zehnjährige Tochter Angelina fand inzwischen nette Freundinnen und turnt beim TSC Mering.

Bürgermeister Florian Mayer, Mitglieder des Gemeinderats und der Verwaltung, die beiden Seniorenbeauftragten sowie Jochen Hartmann als Ansprechpartner für die Städtepartnerschaft mit Ambérieu oder -freundschaft mit Karmiel standen für Fragen der Gäste bereit. Heiner Lehmann spielte am E-Piano Unterhaltungsmusik. Das Büchereiteam um Christine Hieke schenkte Sekt und Getränke aus, servierte belegte Brote und informierte über das Ausstellen des Leserausweises.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

