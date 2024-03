Mering legt kommunale Wärmeplanung erst mal auf Eis

Früher gab es 90 bis 100 Prozent Förderung. Doch jetzt ist die Finanzierung ungewiss.

Eigentlich hatte Mering seinen Antrag vergangenes Jahr schon fertig. Doch dann wurde die Förderung für die kommunale Wärmeplanung eingefroren, Anträge über das Bundesportal waren nicht mehr möglich. Wie soll es jetzt in Mering weitergehen?

Darüber beratschlagte der Meringer Gemeinderat in seiner vergangenen Sitzung. Denn standen zuvor 90 bis sogar 100 Prozent Zuschuss für die Wärmeplanung in Aussicht, ist diese im Augenblick völlig ungewiss. "Wir müssen sehen, welche Förderungen möglicherweise noch aufgelegt werden", sagte Bürgermeister Florian Mayer. Derzeit seien der Bayerische Städtetag und der Bayerische Gemeindetag im Austausch mit der Staatsregierung bezüglich künftiger Förderbedingungen.

Kommunale Wärmeplanung würde Mering 72.000 Euro kosten

Mering stehe also vor der Wahl, abzuwarten oder auf eigene Kosten in die Planung einzusteigen. Ein Angebot, das bereits vorliegt, würde für ein solches Konzept rund 72.000 Euro veranschlagen. Nach heutigem Stand bleibe es aber bei der Verpflichtung, dass Kommunen in der Größe Merings bis Juni 2028 eine kommunale Wärmeplanung erstellen müssen, so der Bürgermeister. "Ich persönlich meine, wir sollten abwarten und nicht auf eigene Kosten loslegen", meinte er. Dieser Ansicht waren auch die Gemeinderäte. Mit 21:0 Stimmen wurde beschlossen, die kommunale Wärmeplanung auf Eis zu legen, bis bekannt ist, wie es mit den Zuschüssen weiter geht.