Natur- und Kulturerkundungen: Diese Angebote macht das Bürgernetz

Das neue Halbjahresprogramm der Meringer Arbeitsgruppe Freizeitgestaltung bietet von April bis September interessante gemeinsame Unternehmungen.

Neun Einzelveranstaltungen vom Ausstellungsbesuch und dem Ausflug in die Natur über einen Vortragsnachmittag bis zu geführten Besichtigungen bietet das Bürgernetz Mering in seinem neuen Halbjahresprogramm. Die Angebote von April bis September für interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Mering und Merching liegen wie immer in gedruckter Form als DIN-A5-Broschüre an den bekannten Orten aus. „Dieses Mal widmen wir uns mit unserem Programm auch den Bienen und Wildbienen“, kündigt Hermann Klemmt an.

Er ist verantwortlich für die Zusammenstellung des neuen Angebots der Arbeitsgruppe Freizeitgestaltung, das wieder viel Abwechslung bietet. An seine Seite ist als neue Koordinatorin Meinrada Pfitzner getreten.

Veranstaltungen und Ausflüge von April bis September

Den Auftakt bildet am Donnerstag, 4. April, ein gemeinsamer Besuch mit Führung durch die Jubiläumsausstellung 125 Jahre Ammerseebahn im Ludwig-Park.

26 Bilder 125 Jahre Ammerseebahn: Eine Ausstellung in Bildern Foto: Heike John

Vom wirtschaftlichen und ökologischen Wert der Wildbienen berichtet der Meringer Biologe Wolfhard von Thienen am Mittwoch, 10. April, in seinem etwa einstündigen Vortrag, der im Weltraum neben dem Meringer Weltladen stattfindet. Ein gemeinsamer Besuch im Eiscafé Alessio’s schließt sich an.

Um Bienen geht es auch beim Ausflug zur Erwerbsimkerei in Mickhausen am Mittwoch, 24. April, mit der Frage „Wie viel Mühe steckt in einem Glas Honig?". Nach einer Verkostung im hofeigenen Laden wird die Tour mit einer Einkehr im Café Müller in Königsbrunn abgerundet.

Am Dienstag, 14. Mai, steht ein Ausflug zur Erzabtei Kloster St. Ottilien mit Führung durch Kirche, Gymnasium und Museum sowie einem anschließenden Besuch im Café oder dem Biergarten auf dem Programm.

Für Donnerstag, 13. Juni, ist ein Spaziergang durch den Botanischen Garten in Augsburg angekündigt.

Zu einer kleinen Wallfahrt zu St. Leonhard nach Inchenhofen mit Kirchenführung von Dekan Stefan Gast wird am Mittwoch, 19. Juni, eingeladen. Die Einkehr ist dann im Gasthof Voglbräu.

Eine Besichtigung der Ulrichswerkstätten in Augsburg ist für Mittwoch, 10. Juli, vorgesehen und schließt auch einen Besuch in dem von einem inklusiven Team geführten Café Cabresso am Milchberg ein.

In heimatlichen Gefilden bleibt die Gruppe am Donnerstag, 15. August, und trifft sich zum gemütlichen Beisammensein im Biergarten am Badanger.

Für technisch Interessierte ist der Ausflug am Donnerstag, 12. September, zur Flugwerft Oberschleißheim mit einem Abschluss in der dortigen Schlosswirtschaft interessant.

Bürgernetz Mering bietet ein großes Programm an

Je nach Ausflugsziel und Gruppengröße wird entweder mit dem Bus oder der Bahn gefahren, oder es werden auch Fahrgemeinschaften gebildet. Details zu Uhrzeiten, Treffpunkten und Veranstaltungsdauer der in der Regel halbtägigen Veranstaltungsangebote sind der Freizeitbroschüre zu entnehmen oder auf der Bürgernetz-Homepage unter www.buergernetz-mering.de zu erfahren. Aufgrund des großen Teilnehmerinteresses empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Weitere Informationen über die beiden Koordinatoren Meinrada Pfitzner, Telefon 01577/1824004, und Hermann Klemmt, Telefon 08233/8466533.

Info: In der Broschüre aufgelistet sind auch die regelmäßig wöchentlich oder zweiwöchentlich stattfindenden Veranstaltungen wie Mal- oder Yogagruppe, Kartenrunde oder Handarbeitskreis sowie die monatlichen Termine und Ausflugsziele der Wandergruppe unter der Leitung von Christine Garbade (Telefon 08233/794805).