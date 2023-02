Punks, Barockdamen und Donald Duck treffen sich beim Weiberfasching

Beim Weißwurstfrühstück des Faschingskomitees kommen zahlreiche Kostümierte am Marktplatz in Mering zusammen - für manche der Start in einen langen Faschingstag.

Lena Janelt und Melanie Helfer aus Ried sind gerade am Meringer Marktplatz angekommen, um im Zelt ihren Faschingstag zu beginnen. Nach zwei Jahren Pause veranstaltet das Faschingskomitee Mering hier wieder das beliebte Weißwurstfrühstück zum Weiberfasching am Glumpigen Donnerstag. Die beiden Riederinnen sind als Amor verkleidet. Danach geht es für sie weiter nach Landsberg, wo heute noch mehr geboten ist und sie zu zwölft bis abends feiern wollen.

Gut gefüllt ist das Zelt am Meringer Marktplatz schon am Vormittag. Die teils aufwendig kostümierten Besucherinnen und Besucher feiern fröhlich miteinander Fasching. Foto: Heike Scherer

Im Faschingszelt sind um 10 Uhr schon fast alle Tische besetzt, und die Besucher genießen frische Weißwürste mit Brezen zur Musik der Band 4 good News. Die 24 Wespen-Weiber haben schon gegessen und tummeln sich als Donald Duck verkleidet auf der Tanzfläche. Ihr Name setze sich aus den Anfangsbuchstaben der Nachnamen ihrer Gründungsmitglieder zusammen, verrät Uschi Wagner.

Die "La Catrinas", die Toten aus Mexiko, hatten sich extra Blusen aus Mexiko bestellt. Foto: Heike Scherer

Meringer Wespen-Weiber sind als Donald Duck verkleidet

"Wir sind über den Ozean und den Stausee nach Mering an die Paar geschwommen", lacht Ingrid Popfinger. Die Kostüme haben sie selber entworfen und angefertigt und sind darin bereits beim Umzug in der Landeshauptstadt München am Sonntag mitgelaufen. Aber warum fiel die Entscheidung auf Donald Duck? "Er wird in diesem Jahr 100 Jahre alt und soll in Mering seinen Geburtstag feiern", verraten die Wespen-Weiber.

Als Wahrsagerinnen haben sich Anja Neugebauer und Nina Rosinger aus Mering verkleidet und halten ihre Glaskugeln in den Händen. "Seit zehn Jahren kommen wir jedes Jahr und feiern bis zum Schluss", sagt Anja Neugebauer. An einem anderen Tisch sitzen zwei Blumen, die aus ihren kleinen Gießkannen trinken. "Da ist ein Spezialdünger drin, denn bis zum Frühling dauert es nicht mehr lange", grinsen Maria und Nicki aus Kissing. Sie sind zum ersten Mal im Faschingszelt und finden die Stimmung und die Musik sehr gut.

22 Barockdamen aus Mering kamen zum Weiberfasching an den Marktplatz. Foto: Heike Scherer

Beim Weiberfasching in Mering trägt Rotkäppchen Stöckelschuhe in Größe 44

Auch Sonnenblumen, Kakteen, Weihnachtsbäume und Weihnachtselfen, Mickeymäuse, Brausen, Raubkatzen und der rote Poo von den Teletubbies feiern ausgelassen im Zelt. Als Zwerge haben sich vier Schulfreundinnen aus Kissing verkleidet, die jetzt in Mering, Hörmannsberg, Kissing und Hochdorf wohnen und sich zwei Tage freigenommen haben, um ausgelassen feiern zu können. Inzwischen sind Rotkäppchen und der Wolf im Schlafgewand angekommen. Johannes Schorer ist als Rotkäppchen verkleidet und läuft erstaunlich gut in seinen hohen Stöckelschuhen in Größe 44. "Seit sechs Jahren kommen wir zusammen zum Weißwurstfrühstück", erklärt Hannah Hintersberger aus Mering, die in die Rolle des Wolfes geschlüpft ist.

Wie jedes Jahr haben sich die teilnehmenden Gruppen mächtig ins Zeug gelegt und hohe Summen für ihre Kostüme ausgegeben und viel Arbeit investiert. Die La Catrinas, die Toten aus Mexico, trügen Blusen, die sie in Mexiko bestellt haben, aber den Rest ihres Kostüms hätten sie selber genäht, sagen sie. Dann gibt es noch eine große Gruppe mit 22 Barockdamen. 200 Euro für ihr Kostüm haben die Schlärfer aus Mering ausgegeben, um sich als Steam Punks einzukleiden. Sie tragen dunkelrote Perücken, braune Hüte, eine lange schwarze Jacke und braune Ledertaschen mit vielen, kostspieligen Accessoires.

Als "Steam Punks" kamen die Schlärfer aus Mering, die sehr viel Geld in ihr aufwendige Kostüm investiert hatten. Foto: Heike Scherer

Ganz in Schwarz gekleidet als "Dunkle Macht" sind fünf Freundinnen, die sich schon seit Kindergarten und Schulzeit kennen. "Seit 15 Jahren kommen wir hierher, morgen geht's zum Inter-Trempes-Ball und am Samstag zum Boandlkramerball nach Baindlkirch und am Sonntag zum Umzug nach Schmiechen", verrät Miryam Kiser das straffe Programm der Gruppe.