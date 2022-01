Unfallfahrer steht unter Drogen und Alkohol

In Mering missachtete ein 24-Jähriger die Vorfahrt. Bei der Unfallaufnahme war die Ursache für die Polizei klar.

Ein Leichtverletzter und 10.000 Euro Sachschaden - das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag gegen 11 Uhr in Mering ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, bog der 24-jährige Fahrer eines Kleintransporters von der Herrmann-Löns-Straße in die Unterberger Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines von links kommenden Pkw. Beim Zusammenstoß zog sich der Fahrer des bevorrechtigten Pkw leichte Verletzungen zu. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 10.000 Euro.

Da ein Atemalkoholtest und Drogenvortest beim Unfallverursacher positiv verlief, musste sich dieser einer Blutentnahme unterziehen. (AZ)