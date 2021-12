Vorlesetag in Mering: Wenn Bücher zu Freunden werden

An der Grundschule an der Ambérieustraße drehte sich beim bundesweiten Vorlesetag alles um das Thema Freundschaft.

"Gerade in Zeiten wie diesen, in denen die persönliche Nähe der Menschen untereinander pandemiebedingt in vielen Bereichen des Alltags auf ein Minimum reduziert werden muss, scheint Freundschaft einen noch größeren Stellenwert in unserem Leben zu gewinnen", so Rektorin Susanne Geiger.

Die lesebegeisterten Schülerinnen und Schüler begegneten an diesem Vorlesetag zunächst gemeinsam vielen bekannten Freunden aus der klassischen und modernen (Kinder-)Literatur - wie zum Beispiel Balu und Mogli aus dem "Dschungelbuch", Tiger und Bär von "Janosch" oder auch Jim Knopf und Lukas mit der Lokomotive Emma. Pu der Bär meinte: "Ein Tag ohne einen Freund ist wie ein Topf, ohne einen einzigen Tropfen Honig darin." "Und ein Tag ohne ein gutes Buch, ist wie ein Tag an dem man ein Abenteuer verpasst hat", waren sich alle Teilnehmenden einig. Unter den den Vorlesenden waren Siegfried Selmayr, Schulrätin Ingrid Hillenbrand, Brunhilde Waeber von der Bücherei, der Altbürgermeister der Stadt Friedberg, Peter Bergmair, Dozentin der Universität Augsburg Cornelia Rehle, Heike Finger von der Buchhandlung Platzbecker, Susanne Geyer, akademische Rätin an der Universität Augsburg, Professorin Stephanie Waldow, Anton Weber von der Raiffeisenbank Kissing-Mering, Pfarrer Florian Markter, Bürgermeister Florian Mayer, Andreas Pimpl, Leiter der Realschule Mering, Josef Maisch, Schulleiter des Gymnasiums Mering, Peter Burnhauser und Rainer Lipczinsky vom Rotary Club Friedberg.

Gespannt lauschen die Kinder in Mering den Geschichten

Schnell wurde allen klar, dass jeder gute Freunde in seinem Leben braucht und uns Freundschaft auch in schweren Zeiten bereichern kann. Mit dieser Erkenntnis durften die Kinder sich dann von ihren prominenten Vorlesern in die Welt unterschiedlichster Freundschaften und gemeinsamer Abenteuer entführen lassen. Ganz gespannt lauschten sie ihren Geschichten und stellten dabei auch Gemeinsamkeiten zu ihrer persönlichen Lebenswelt her.

Nur ungern ließen die Schülerinnen und Schüler ihre Vorleser am Ende ihres Auftritts gehen. Zu gern hätten sie noch mehr über ihre literarischen Freunde erfahren und das Thema Freundschaft so ein Stück weiter vertieft.

Doch auch der spannendste Tag geht einmal zu Ende, und so verabschiedeten die Kinder ihre Gäste unter großem Jubel und Applaus. (AZ)