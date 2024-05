Aichach-Friedberg

Hebamme erzählt: „Häufig sind Mütter überrascht über die Realität“

Plus Kathrin Vogg arbeitet als Hebamme in Friedberg. Sie weiß: Das Leben junger Mütter ist meist nicht so rosig, wie es in sozialen Medien gezeigt wird.

Von Daniela Egert

Am Muttertag könnte Kathrin Vogg vielen Frauen die Hand schütteln – denn zahlreiche Mütter hat sie schon begleitet. Wenn es um die Geburt einer Landkreisbürgerin oder eines -bürgers geht, findet man sie häufig im Kreißsaal des Friedberger Krankenhauses. Ihre Tätigkeit empfindet Vogg nicht als bloßen Job, sondern als Berufung. Abwechselnd mit elf Kolleginnen betreut sie junge Mütter aus der Umgebung. Eine Aufgabe, für die es viel Einfühlungsvermögen braucht.

Die Frau mit den langen schwarzen Locken öffnet eine Tür und zeigt einen der zwei Kreißsäle, außerdem gibt es auf der Geburtsstation ein freundlich gestaltetes Wehenzimmer mit Doppelbett. An die Räume grenzt jeweils ein Badezimmer an, schließlich sind Wassergeburten schon lange Standard. Manchmal verlaufe eine Geburt blitzschnell, erzählt die Hebamme: „Es waren schon Paare da, bei denen alles nur fünf Minuten gedauert hat.“ Die Regel sei das natürlich nicht – oft schickt sie werdende Eltern wieder nach Hause, weil diese zu früh dran sind. Im Jahr 2023 erblickten auf der Friedberger Geburtenstation 660 Babys das Licht der Welt. Der Hebamme zufolge bleibt der Freund oder Ehemann meist mit dabei, um seelische Unterstützung zu leisten.

