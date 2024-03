Kissing

Unwetter in Kissing: Wie Feuerwehr und Rotes Kreuz zusammenhielten

Spendeninitiator Rudolf Kandler, FFW-Kommandant Matthias Rawein, Bürgermeister Reinhard Gürtner und die BRK-Vorsitzende Marina Schmidbaur stoßen beim Helferfest in Kissing gemeinsam auf den tollen Zusammenhalt an.

Plus Dank der Spendenbereitschaft vieler Bürgerinnen und Bürger wurde in Kissing nun ein Helferfest gefeiert. Die Notsituation hat gezeigt, was möglich ist.

Von Christine Hornischer

Fast verlegen stehen der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kissing (FFW), Matthias Rawein, und die Vorsitzende des örtlichen Roten Kreuzes (BRK), Marina Schmidbaur, auf der Bühne im Gasthof Grundler und nehmen den Dank von dem Kissinger Schreibwarenladen-Besitzer Rudolf Kandler stellvertretend für die Kissingerinnen und Kissinger entgegen. Auch Bürgermeister Reinhard Gürtner drückt seine riesige Wertschätzung und Respekt für die Verdienste während des Unwetters am 26. August aus. „Die Notsituation hat gezeigt, was möglich ist“, lobte er.

Helferfest in Kissing: Kandler und Isemann sammeln Spenden für das Essen

Dank einer ganz besonderen Spendenaktion waren alle Mitglieder der FFW und des BRK mit Partnerin oder Partner zusammengekommen, um ein gemeinsames Fest zu feiern. Kandler war sich nach dem verheerenden Unwetter im August des letzten Jahres darüber bewusst geworden, „wie wichtig die Rettungsvereine für die Allgemeinheit sind“. Er sagte auf seine Weise Danke und stellte, gemeinsam mit seiner Mitarbeiterin Sylvia Isemann, das Trinkgeldschwein im Laden zwei Monate lang als Spendenschwein zur Verfügung.

