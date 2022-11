Auto auf Gaststättenparkplatz beschädigt

Auf einem Parkplatz in Baindlkirch beschädigt ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Pkw. Die Polizei Friedberg bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise.

Auf dem Parkplatz einer Gaststätte in Baindlkirch wurde am Wochenende in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 23 Uhr und 2 Uhr morgens der rechte Außenspiegel eines geparkten Pkws beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei Friedberg telefonisch unter 0821/323 1710 entgegen. (AZ)