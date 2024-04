Ried

Große Sperrung in Ried: So ist die Baustelle angelaufen

Plus Flott geht es auf der Baustelle voran. Am Rieder Ortseingang - von Bachern kommend - wird eine Verkehrsinsel gebaut. So lange dauert die Sperrung.

Von Christine Hornischer

Am Rieder Ortseingang - von Bachern kommend - wird eine Verkehrsinsel gebaut. Obwohl die Bauarbeiten erst am Montag begonnen haben, sind die Arbeiten schon flott vorangeschritten. Da die Gemeinde die Straße bis zum Friedhof sanieren will, gibt es für die Dauer der Baustelle eine Vollsperrung. In der Zeit der Bauarbeiten wird der Gesamtverkehr großräumig über die B2 Mering-Kissing sowie über die südliche Umfahrung Friedberg umgeleitet. Der öffentliche Nahverkehr wird über Bachern und Asbach umgeleitet, sodass sich die Ankunfts- und Abfahrzeiten verschieben.

Das betrifft die AVV-Regionalbuslinie 208. Die Haltestellen Bachern, Oberer Wirt und Bachern, Kissinger Straße können während dieses Zeitraums nicht angefahren werden. Eine mobile Haltestelle als Ersatz für die Haltestelle Bachern, Kissinger Straße wird in Bachern in der Georgstraße auf Höhe der Hausnummer 13 und 14 errichtet. Auch die Haltestelle Ried, Ort, kann nicht mehr auf allen Kursen angefahren werden. Insgesamt kann es zu Fahrtzeitverlängerungen und Verschiebungen der Abfahrtszeiten kommen. Unter https://www.avv-augsburg.de/verbindungen/verkehrsmeldungen findet sich ein genauer Baustellenfahrplan.

