Ried

18:10 Uhr

Kleine Klamottenkiste in Ried ist Secondhandshop und Begegnungsstätte

Sie freuen sich über die Schätze in der Kleinen Klamottenkiste: (von links): Mitarbeiterin Heide Pruss, Rabia, Mitarbeiterin Kariene Eikelmann und Rhyam. Rabia und Rhyam sind wie die Leihenkel von Heide Pruss und ihrem Mann Peter aus Baindlkirch.

Plus Einkaufsparadies für Leute mit schmalem Geldbeutel in Ried: Heutzutage ist es "in", zweite Wahl zu kaufen. Unterstützung für das Helferteam wird gesucht.

Von Christine Hornischer

Die einstige Bäckerwohnung, bei Einheimischen besser bekannt unter dem Hausnamen "beim Fiehl", ist schon seit acht Jahren das Einkaufsparadies für Leute mit schmalem Geldbeutel und denen, die bewusst Secondhandware einkaufen. Die Kleine Klamottenkiste fungiert auch als eine Art Vermittlungsbörse. "Wenn jemand bei uns anruft und sagt, dass er ein Fahrrad braucht, versuchen wir das zu vermitteln", erklärt Mitinitiatorin Kariene Eikelmann.

Die Kleine Klamottenkiste wurde während der großen Flüchtlingswelle 2015 gegründet. Damals befand sie sich erst noch im Pfarrsaal in Baindlkirch. "2017 sind wir in die Bachernstraße 6 in Ried gezogen", erinnert sich Eikelmann. Grund: Das Kleine-Kamottenkisten-Team hätte jedes Mal die Verkaufsschätze wieder wegräumen müssen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

