Rezept fürs Glück: kleine Dinge schätzen und ein bisschen verrückt sein

Auf das Gute im Leben lenkt Referentin Zettler den Blick beim Treffen der Landvolkbewegung in Ried.

Was ist Glück? Das wollte Referentin Theresia Zettler von den vielen Zuhörerinnen und Zuhörern im gut gefüllten Rieder Hof wissen. In ihrem Vortrag lieferte sie viele Beispiele, gesalzen mit kleinen Anekdoten und gepfeffert mit handfester Definition. „Das höchste Glück ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit“, ist ihre Überzeugung.

Begrüßt wurde das Publikum von Walter Mück, dem Vorsitzenden der katholischen Landvolkbewegung Friedberg. Diese kam am Christkönigsfest in Ried zusammen. Nach dem gemeinsamen Gottesdienst in St. Walburga machte sich Referentin Theresia Zettler in ihrem Vortrag auf die Suche nach dem Glück. Das Prinzip des Glücks ist nach der Philosophie die Bezeichnung für das Erlangen vollkommener Zufriedenheit. Doch was genau löst das Gefühl von Glück und Zufriedenheit in uns aus? Erwin Gerstlacher, Bürgermeister von Ried, definiert sein Glück über die Familie. Und auch dass er sehr viel in seiner zehnjährigen Amtszeit erreicht hat und zufrieden in die Zukunft schauen kann.

Glücksexpertin Zettler spricht beim Landvolktag in Ried

Was macht Menschen also glücklich? Die Formel klingt zunächst einfach: Enthält das Leben viel von dem, was man als wichtig erachtet, ist man glücklich, so Theresia Zettler. Doch was wichtig ist, erachte jeder ganz subjektiv. Dadurch sei Glück ein vielschichtiges Konstrukt. Forscher über Glück wissen, wie das Gehirn auf unser Glücksempfinden einwirkt und warum Geld und Erfolg allein nicht glücklich machen. „Lassen Sie sich zu einer neuen Sicht auf das Streben nach dem Glück ein und lernen sie auch die kleinen Dingen im Leben wieder schätzen“ so die Referentin Zettler.

Glückliche Menschen seien in nahezu jeder Hinsicht erfolgreicher. Glück sei kein bloßes Abfallprodukt guter Umstände, sondern gute Umstände seien eher das Abfallprodukt von Glück. Die kausalen Zusammenhänge gehen in beide Richtungen, es handle sich um einen selbstverstärkenden Kreislauf.

Das habe damit zu tun, dass unglückliche Menschen in einen Schutzmodus gehen, nicht mehr kreativ sind, sich nichts mehr zutrauen, den Status quo vor Bedrohungen bewahren wollen. Glückliche Menschen schalten dagegen in einen Wachstumsmodus für eine gute Zukunft. Sie sind kreativ und motiviert auf dem Weg ihr Leben noch besser zu machen. Dabei bekommen sie Rückenwind durch die vorteilhaften Reaktionen anderer Menschen auf ihre positive Ausstrahlung. In anschaulichen Screenshots zeigte die Vortragende Gedanken und Sprüche zum Glück, unterbrochen von kleinen heiteren Erlebnissen, die das Publikum mit herzlichen Lachern begleitete.