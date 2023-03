Schmiechen

vor 3 Min.

Das macht den Schlepper zu etwas ganz Besonderem

Plus Seit über drei Jahrzehnten gibt es die Schlepperfreunde Schmiechen. Manche der 357 Mitglieder bringen es auf über 40 Liebhaberstücke.

Von Heike Scherer

Andreas Bitterer ist der neue Vorsitzende der Schlepperfreunde Schmiechen. Am Freitagabend steht er in seiner Werkstatt und richtet einen seiner neun Schlepper her. Er ist einer von 357 Mitgliedern des seit 1989 bestehenden Vereins in Schmiechen, die sich um die Wiederherstellung alter Traktoren liebevoll kümmern und sich mit Gleichgesinnten in der Bodenseeregion treffen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen