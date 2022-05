Hoher Schaden: 19-Jähriger weicht Katze aus und landet in Mauer

Weil er einer Katze ausweicht, verliert ein 19-Jähriger die Kontrolle über sein Auto. Er rammt drei Autos, landet in einer Gartenmauer und muss ins Krankenhaus.

Ein kurioser Unfall ereignete sich am Sonntagnachmittag in Schmiechen. Gegen 15.15 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem BMW die Meringer Straße in Schmiechen. Als eine Katze von einer Wiese vor das Fahrzeug sprang, versuchte der Fahrer laut Polizei auszuweichen.

Katze verursacht Unfall in Schmiechen

Dabei verlor der Fahranfänger die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit drei geparkten Autos sowie einer Gartenmauer.

Durch die Kollision erlitt der Fahrer leichte Verletzungen und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus Bobingen gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 14.000 Euro. (AZ)