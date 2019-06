00:03 Uhr

Aufstieg ist möglich

Kissings Herren feiern zwei Siege. Damen und Herren 50 ebenfalls erfolgreich

Die Herren I des TC Kissing halten in der Kreisklasse 1 Anschluss an Spitzenreiter Schwabmünchen.

Zunächst gelang dem Team von Mannschaftsführer Bastian Nosky im Derby gegen Mering II ein 6:3-Sieg. Nach den Einzeln stand es 3:3 durch Siege von Gerhard Hemm, Markus Häusler und Bastian Nosky. Gegen die sehr gut aufgestellten Meringer konnten im Anschluss alle drei Doppel gewonnen werden. Einen Pflichtsieg wollte die Erste dann in Steppach landen. In den Einzeln führte man durch Siege von Hemm, Häusler, Nosky und Klein mit 4:2. Durch Doppelsiege von Hemm/Nosky und Häusler/Klein wurde bei hohen Temperaturen mit 6:3 gewonnen. Will man aufsteigen, muss man die restlichen Spiele gewinnen und auf einen Ausrutscher von Schwabmünchen hoffen.

Die zweite Mannschaft des TCK wartet nach dem Aufstieg noch auf den ersten Sieg in der Kreisklasse 2. Gegen Mering III gab es eine 3:6-Niederlage. Lediglich Mathias Degen und Andi Leupolz gewannen ihre Einzelspiele, auch das Doppel Paa/Leupolz punktete. Gegen Oberottmarshausen folgte ein weiterer Rückschlag für die Mannschaft von Mannschaftsführer Chris Zimmermann. Mathias Degen gewann sein Einzel und Paa/Zimmermann im Doppel sorgten für die Ehrenpunkte zum 2:7.

Die Kissinger Damen stehen in der Kreisklasse 2 mit 6:0 Punkten gemeinsam mit der TSG Stadtbergen an der Tabellenspitze. Die Mannschaft von Trainer Markus Häusler gewann mit 6:3 gegen den BC Adelzhausen II. Nach den Einzeln führten die Kissingerinnen durch sehr deutliche Siege von Ute Markus, Sabine Hermanutz, Maxi Hill und Jutta Vaclahovsky mit 4:2. Markus/Hill und Frowein/Vaclahovsky machten den Sieg perfekt.

Weiter eine weiße Weste

Nach dem 9:0 der Herren 50 gegen den ESV Augsburg fuhren die Kissinger einen knappen Sieg gegen Lauingen ein. Verletzungsbedingt musste Oli Herrmann nach gewonnenem ersten Satz aufgeben. Trotzdem führte man nach den Einzeln durch Kozyra, H. Nosky, Nebauer und Petkov mit 4:2. Ein Doppel musste wegen der Verletzung „abgeschenkt“ werden, Nebauer/Pletsch stellten dann aber den 5:4-Sieg für Kissing sicher.

Themen Folgen