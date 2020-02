vor 22 Min.

C-Jugend im Rennen um Platz drei

Die Friedberger schlagen Roßtal. Die A-Jugend muss aber eine Niederlage wegstecken

Die Nachwuchshandballer des TSV Friedberg waren wieder im Einsatz.

Die Friedberger A-Jugend musste im Kampf um einen der vorderen Tabellenplätze in der Bayernliga gegen den HC Erlangen eine knappe 29:31-Niederlage einstecken. Damit wächst der Abstand zu Rang eins weiter an, Friedberg belegt vier Spieltage vor Schluss Rang vier. Stark dezimiert reiste der Friedberger Nachwuchs nach Erlangen. Zu allem Überfluss verschliefen die Friedberger den Start und waren bereits nach sieben Minuten mit 6:2 im Rückstand. In der Defensive klappte die Abstimmung noch nicht, im Angriff schloss man zu überhastet ab. Nach einer Auszeit stabilisierte sich die Friedberger Abwehr und auch vorne agierte der TSV konzentrierter. Dennoch musste man mit einem 13:16-Rückstand in die Pause gehen.

Auch in der zweiten Hälfte blieb der Erlanger Nachwuchs zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Immer wieder konnte sich ihr starker linker Rückraum in Szene setzen. Nach dem 14:20 kam Friedberg aber nochmals auf.

Die Umstellung auf eine offensivere Abwehr half den Gästen dabei, das Spiel der Franken besser zu stören und nach vier Toren in Folge stand es plötzlich nur noch 22:21 für den HC. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Einem Tor des HC folgte postwendend ein Tor der Friedberger. Doch der Ausgleich wollte nicht fallen, trotz der deutlichen Steigerung lief Friedberg weiter einem knappen Rückstand hinterher. Darum verlor die A-Jugend schließlich. Coach Mair zeigte sich nach der Begegnung enttäuscht: „Das Team hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt nach der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang.“

Friedberg Karl; Braun (3); Hrgic (13/2); Graf; Geisreither; Hartl (1); Link (4); Lugauer (3); Cada (3); Porterfield (2).

Trotz einiger Verletzungssorgen und krankheitsbedingter Ausfälle konnte die männliche C-Jugend des TSV Friedberg gegen den TSV Roßtal beide Punkte einfahren. Das 25:24 gegen den Vorletzten der Bayernliga sorgt dafür, dass die Handballer weiterhin dabei sind im Rennen um Platz drei.

In der Anfangsphase merkte man den Gastgebern die Ausfälle an, sie liefen den Franken oft hinterher und konnten vor allem im Angriff kaum ihr Kombinationsspiel zu erfolgreichen Abschlüssen bringen. So führte Roßtal nach 13 Minuten mit 9:6.

In einer Auszeit konnte Trainer Ralph Neumeier wichtige Impulse setzen, sodass es Friedberg im Anschluss gelang, durch sichere Spielzüge den Rückstand aufzuholen, und gar mit einem 14:13-Vorsprung in die Pause zu gehen.

Danach baute Friedberg diesen Vorsprung durch eine konzentrierte Abwehrleistung auf 20:16 aus, ehe die Kräfte der ersatzgeschwächten Mannschaft zu schwinden begannen, und die Gegner durch einfache Tore immer näher herankamen. Am Ende behielten die Friedberger jedoch die Nerven. (gia)

Friedberg Gehrke, Kemeny, Gut, Mannl, P.(1), Mannl, D.(6), Bernert, Stancu (7/5), Dehm (2), Häusler (5), Heitz (2), Einertshofer, Kappler (2)

Themen folgen