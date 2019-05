00:03 Uhr

Das Remis reicht Ried zum Klassenerhalt

Der SVR, Dasing und der SV Wulfertshausen spielen diesmal allesamt unentschieden

Von Reinhold Rummel

Der SV Ried hat es geschafft: Das Team von Trainer Dominik Koch machte mit dem 1:1 gegen Aresing den Klassenerhalt perfekt. Jeweils 1:1 spielten auch Dasing (in Mühlried) und Wulfertshausen (gegen Stotzard).

Ried – BC Aresing 1:1 Erleichtert und überglücklich teilte SVR-Coach Dominik Koch den Punktgewinn aus dem letzten Heimspiel gegen den BC Aresing mit. „Einfach phänomenal, wie wir uns in der Rückrunde gesteigert haben“, schwärmte der scheidende Coach. Nach fünf Punkten aus der Hinserie sahen die Rieder bereits wie der sichere Absteiger aus. Zusammen mit Co-Spielertrainer Michael Meisetschläger nahm Koch einige Umstellungen vor, und damit „haben wir das fast Unmögliche doch noch umgebogen“. Schon letztes Jahr sicherte sich Ried unter Koch auf den letzten Drücker den Klassenerhalt. „Und nun die Wiederholung – was will man mehr zum Abschied“, so der Rieder Trainer. Dabei lag die Heimelf schon nach vier Minuten hinten, Mathias Höß hatte getroffen. Den Ausgleich verhinderte dann der Torpfosten, als Tobias Weishaupt draufgehalten hatte. Michael Meisetschläger sorgte schließlich mit einem verwandelten Foulelfmeter – Lorenz Hintersberger war gefoult worden – den verdienten 1:1-Endstand.

Tore 0:1 Höß (4.) 1:1 Meisetschläger (76./FE) – Zuschauer 80

Mühlried – TSV Dasing 1:1 Wer im Vorfeld geglaubt hatte, dass sich in diesem bedeutungslosen Spitzenspiel nichts mehr rühren würde, wurde eines Besseren belehrt. Beide Mannschaften unterstrichen, dass sie zu Recht ganz vorne stehen. „Das war ein echtes Spitzenspiel“, so TSV-Coach Schmid. Der Meister aus Dasing hatte die Anfangsphase dabei voll im Griff. Tobias Jedlicka traf nur das Lattenkreuz. Dann unterlief den Dasingern im Spielaufbau ein Abspielfehler, den die Gäste eiskalt zum 1:0 durch Stefan Jocham ausnutzten. Aber schon im Gegenzug zeigten die Schmid-Burschen ihre Torgefährlichkeit. Das Zuspiel von David Schmid lupfte Florian Higl frech über Torhüter Großhauser zum Ausgleich ins Tor. Dasing zeigte danach weiter ein variables Spiel, konnte aber keinen zweiten Treffer nachlegen. Marco Ruppenstein scheiterte nach einen Querpass von Jörg Marquart am hervorragend reagierenden Großhauser und setzte den auf die Latte.

Rote Karte für Baumüller

Kurz vor dem Spielende schockte Schiedsrichter Kaltenegger die Dasinger mit dem Platzverweis gegen Stefan Baumüller, der Max Schreiner bei einem Konter zu Fall brachte. Mühlrieds Rechenauer, der Baumüller in Halbzeit eins eine Watschn verpasst hatte, blieb dagegen unbestraft.

Tore 1:0 Jocham (22.) 1:1 Higl (29.) – Rot Baumüller (83./ TSV) – Zuschauer 80

In dem sehr rustikal geführten Spiel zeigte Schiedsrichter Fatic Darici gleich elfmal den „Gelben Karton“ – zudem durften der eingewechselte Axel Eschenlohrer (Wulfertshausen) und Alexander Lechner (Stotzard) mit der Ampelkarte vorzeitig zum Duschen marschieren.

Fußball wurde in dem bedeutungslosen Spiel aber auch geboten. Thomas Lechner brachte die Gäste vor dem Seitenwechsel in Führung – diese glich nach dem Wechsel Marcel Schwankhart für die Heimelf zum 1:1-Endstand aus.

Tore 0:1 Thomas Lechner (41.) 1:1 Schwankhart (55.) – Gelb-Rot Eschenloher (78./ SVW), Alexander Lechner (86./DJK) – Zuschauer 70

