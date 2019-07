vor 17 Min.

Der Kissinger Jakob Stade darf zur deutschen Meisterschaft

Der junge Kissinger schafft im Rosenaustadion die Norm über die 800 Meter. Er startet nun Ende Juli in Ulm. Auch zwei andere KSC-Athletinnen sind erfolgreich.

Von Andreas Greppmeir

Drei Athleten des Kissinger SC gingen beim Max-Steger-Sportfest, das an die Augsburger Sprint-Trainer-Legende erinnern soll, im Augsburger Rosenaustadion an den Start.

Natürlich stehen bei diesem Sportfest die Sprintwettbewerbe im Mittelpunkt. Lucia Demharter (U18) hatte sich für eine Teilnahme über die 100 und 200 Meter entschieden. Über die 100 Meter konnte sie gleich überzeugen und sicherte sich in einer neuen persönlichen Bestzeit von 13,71 Sekunden den dritten Platz in ihrer Altersklasse. Nur gut zwei Zehntel blieb sie beim 200-Meter-Sprint hinter ihrer persönlichen Bestleistung und erreichte in 28,28 Sekunden nochmals den dritten Platz.

Bei der Premiere gleich Zweite

Celine Spulak (U20), die eigentlich auf die 800 Meter spezialisiert ist, versuchte sich erstmals über die 1500 Meter. Nach einer längeren Verletzungspause konnte sie mit ihrem Lauf sehr zufrieden sein. Nach 5:20,57 Minuten überquerte sie als Zweite die Ziellinie. Trotz dieses Ergebnisses will sie sich dennoch weiterhin auf die zwei Stadionrunden konzentrieren.

Spannend wurde es für Jakob Stade, der sich vorgenommen hatte, sich über die 800 Meter für die Deutsche Jugendmeisterschaften Ende Juli in Ulm zu qualifizieren. Eigentlich wollte er die Qualifikation schon vor einer Woche im baden-württembergischen Tübingen beim Soundtrack-Meeting klar machen. Allerdings wurde die Veranstaltung, bei der Top-Athleten aus über vierzig Nationen gemeldet waren, aufgrund eines heftigen Unwetters abgebrochen. Somit wurde die Zeit, die für die Deutschen Meisterschaften geforderte Norm von 1:59,00 Minuten zu erfüllen, knapp.

Der Tempomacher erfüllt seinen Job

Die TG Viktoria Augsburg bot Jakob für das Max-Steger-Sportfest Unterstützung in Form eines „Pace-Makers“, also eines Tempomachers, an, der Jakob zur Bestzeit ziehen sollte. Der erfahrene Augsburger Mittelstreckler Hiob Gebisso machte einen guten Job und zog Jakob beinahe anderthalb Stadionrunden im geplanten Tempo.

Dann setzte sich Jakob an die Spitze des Feldes und siegte in einer neuen persönlichen Bestleistung von 1:58,79 Minuten vor Hiob Gebisso. Der Sieg in diesem Rennen war für Jakob Stade und Trainerin Sabine Radke an diesem Abend schon fast Nebensache, die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften hatte auf den letzten Drücker geklappt und gab natürlich Anlass zur Freude.

