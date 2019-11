vor 60 Min.

Der Tabellenführer kommt nach Mering

Der TSC Mering möchte sich gegen Mietraching so gut wie möglich aus der Affäre ziehen. Die Personaldecke ist nämlich weiterhin dünn.

Von Matthias Biallowons

Eine fast unlösbare Aufgabe wartet auf die Ringer des TSC Mering: Am Samstag um 19.30 Uhr geht es gegen den Tabellenführer Mietraching. Dabei wollen die Meringer Ringer die Niederlage in Grenzen halten.

Auf drei erfolgreiche Wochen können die Ringer von der Paar zurückblicken. Mit drei Siegen über Westendorf, Anger und Kempten festigten die Meringer nicht nur den dritten Tabellenplatz in der Bayernliga Süd, sondern bewiesen auch, dass sie mit dem Wechsel der Stilarten in den Gewichtsklassen nach dem Rückrundenstart zurechtkommen.

Der Vize lobt den Zusammenhalt

„Wir haben unser Ziel für diese drei Wochen erreicht“, freut sich der Vize-Vorsitzende Korbinian Krupna, der dabei vor allem den guten Zusammenhalt in seinem Team hervorheben möchte: „Jeder hat alles gegeben und sich für den anderen eingesetzt“. Und dies obwohl der TSC die Ausfälle von wichtigen Leistungsträgern wie Simon Sausenthaler, Nico Winter und Niklas Guha verkraften musste. „Die Personaldecke ist dünn, das stimmt“, muss Krupna eingestehen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass sich der Meringer Trainer gegen den Tabellenführer aus Mietraching wenig Chancen ausrechnet: „Wir erwarten da nicht viel, Mietraching ist einfach zu stark aufgestellt“.

Der Spitzenreiter hat bisher nur einen Kampf verloren und verfügt vor allem in den untersten Gewichtsklassen über Athleten, die kaum zu schlagen sind. Auch deswegen legt Krupna den Fokus mehr auf die nächste Woche, wenn der Heimkampf gegen den direkten Verfolger aus Kottern ansteht. Am Samstag ringen nur die Männer, die Schüler sind kampffrei. Gerungen wird wieder in der Mehrzweckhalle in Mering. Kampfbeginn ist um 19.30 Uhr.

