08:37 Uhr

Die Zwischenbilanz des TC Mering ist positiv

Der TC Mering stellt elf Jugendmannschaften und nach der Hälfte der Saison haben einige noch Titelchancen. Ein Mädchen hat besonderen Grund zum Feiern.

Von Michael Müller

Die Zwischenbilanz der elf Jugendmannschaften, die der TC Mering in dieser Saison im Spielbetrieb hat, fällt durchaus positiv aus. Mehrere Teams haben noch Titelchancen und bei den Kleinsten freut man sich über eine schwäbische Meisterin.

Nach der ersten Hälfte der Saison 2019 kann das Jugendleiterteam des TC Mering Dominic Liebeherr, Arno Reichart und Michael Singer eine positive Zwischenbilanz ziehen. Besonders überzeugen konnten bisher die Junioren I, die beiden Knaben-Teams und Bambini I. Die Junioren I mit Benedikt Beier, Tim Rajewski, Christian Becker, Jonas Gerstmayer und Florian Deiml liegen nach drei Siegen und einem Unentschieden aktuell in der Bezirksklasse 1 noch aussichtsreich auf Rang 2 der Tabelle. Am 29. Juni kommt es zu Hause gegen den TC Friedberg zum vorentscheidenden Duell um den Titel.

Die entscheidenden Spiele kommen noch

Beier, Rajewski, Becker und Gerstmayer bilden auch den Stamm des Knaben-I-Teams, das in der Bezirksliga noch ungeschlagen auf Platz eins (8:0 Punkte) rangiert. In den bisherigen vier Partien hat diese Mannschaft erst einen einzigen Punkt abgegeben und fiebert nun dem entscheidenden Spiel am 5. Juli auswärts beim Tabellenzweiten TC Friedberg entgegen. Auch die Knaben II belegen in der Kreisklasse 1 aktuell Platz eins – mit 7:1 Punkten. Für die Knaben II waren in den bisherigen Spielen Nikolas Drexl, Florian Seidl, Simon Weizenegger, Moritz Mayer, Dominik Hänsch und Amira Kafaar im Einsatz. Am 12. Juli tritt man auswärts beim Tabellenzweiten TC Schießgraben II an. Dann dürfte wohl die Entscheidung fallen, wer sich den Titel holt.

Das Bambini-I-Team startete in der Bezirksliga mit zwei überzeugenden Siegen in die Saison, ehe man sich dem TC Friedberg deutlich mit 0:6 geschlagen geben musste. Dennoch liegen Johannes Becker, Christian Weterings, Xaver Well und Kilian Drexl weiterhin auf Platz zwei der Tabelle. Vielleicht kann man in den beiden noch verbleibenden Partien das Blatt wenden und Friedberg noch abfangen.

Junioren im Mittelfeld

Die übrigen Teams des TCM belegen nach den ersten Spielen überwiegend gute Plätze im Mittelfeld der Tabelle. Die Junioren II sind mit 3:3 Punkten im Moment Vierter. Auf Platz fünf rangieren die Junioren III (2:4 Punkte). Die Bambini II können mit 4:4 Punkten eine ausgeglichene Bilanz vorweisen. Nach zwei 6:0-Siegen musste man aber zwei deftige Niederlagen hinnehmen – nun belegt man vorläufig Platz vier. Die Juniorinnen legten einen leicht verkorksten Start hin. Einem 5:1-Erfolg stehen drei knappe Niederlagen gegenüber. So reicht es derzeit nur zu Platz sechs. Bei den Kleinsten (Kleinfeld und Midcourt) läuft es nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre in dieser Saison noch nicht so gut. Kleinfeld I belegt in der Bezirksliga mit sehr starker Konkurrenz aktuell genauso wie Kleinfeld II in der Kreisklasse 1 den vierten Platz. Ebenfalls auf rang vier mit einer ausgeglichenen Bilanz von zwei Siegen und zwei Niederlagen findet man in der Kreisklasse 1 das Midcourt-Team.

Lucia Singer ist schwäbische Meisterin

Doch für die nächsten Jahre darf man zuversichtlich sein. Denn auch bei den Kleinsten feiert der TCM weiterhin große Erfolge. Gerade hat Lucia Singer, die kleine Schwester der beiden Singer-Brüder Nikolas und Manuel, bei den schwäbischen Jugend-Meisterschaften in Wörishofen in der Klasse W8 Kleinfeld gewonnen.

