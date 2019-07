vor 43 Min.

Einer steht dreimal auf dem Podest

Robert Rduch, Debütant Dominik Trinkl und Florian Mayr bei den Kreismeisterschaften in Schwabmünchen.

Sechs Nachwuchskräfte des TSV Friedberg bei der Kreismeisterschaft dabei.

Von Monika Aumiller

In Schwabmünchen die Kreismeisterschaften der Jugend U16 und U14 ausgetragen. Mit dabei waren auch sechs junge Athletinnen und Athleten des TSV Friedberg.

Erfolgreichster Starter für den TSV Friedberg war Robert Rduch (M14). Er erreichte in drei Disziplinen dreimal das Treppchen. Im Kugelstoßen siegte er mit 7,96 Metern. Mit 13,32 Sekunden über die 100 Meter lief er nicht nur eine neue persönliche Bestleistungen, sondern sicherte sich auch den Vize-Kreismeistertitel. Einen dritten Platz erreichte er zudem noch im Weitsprung mit 4,77 Metern.

Steffen Gerstner (M12) erreichte ebenfalls im Weitsprung den dritten Rang mit einer Weite von 3,93 Metern. Beim Ballwurf wurde er Sechster mit 31 Metern. Einen weiteren dritten Platz gab es durch Philip Dannhauer (M12) im Ballwurf mit 38 Metern. Er lief zudem die 75 Meter (12,44 Sekunden, Platz elf) und startete im Weitsprung, wo er mit 3,69 Metern Fünfter wurde. Florian Mayr (M15) brachte die Kugel auf 8,60 Metern, was ebenfalls den dritten Platz in seiner Altersklasse bedeutete. Mit 13,21 Sekunden über 100 Meter und Platz vier verpasste er knapp einen weiteren Platz auf dem Siegertreppchen. Beim Weitsprung wurde er Fünfter mit 4,28 Metern. Zweimal den sechsten Platz gab es für Dominik Trinkl bei seinem Wettkampfdebüt. Er lief 100 Meter in 13,78 Sekunden und sprang 4,25 Meter weit. Eine Platzierung höher erreichte er im Kugelstoßen mit 7,80 Metern.

Jana Gerstner wurde mit 4,21 Metern im Weitsprung und 50,52 Sekunden über 300 Meter zweimal Fünfte. Über die 100 Meter erreichte sie mit 14,81 Sekunden Platz sieben.

