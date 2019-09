vor 34 Min.

Friedberger Boxer Fatih Dübüs steht vor drittem Kampf

Der Friedberger Boxer Fatih Dübüs fühlt sich in der Profiliga wohl. Kommendes Jahr will er um die deutsche Meisterschaft zu kämpfen und den Titel nach Friedberg holen.

Plus Der Friedberger stellt sich der nächsten Herausforderung in Nürnberg. Seinen letzten Gegner besiegte er schon in der zweiten Runde durch K.o.

Von Christian Gall

Zwei Kämpfe, zwei Siege – so sieht die bisherige Profi-Bilanz des Friedberger Boxers Fatih Dübüs aus. Seinen ersten Kontrahenten bezwang er im Juni, auch seinem zweiten ließ er keine Chance – bereits in der zweiten Runde ging er zu Boden, Dübüs gewann durch ein K.o. „Der Gegner hatte weit über 100 Amateur-Kämpfe und zwölf Profikämpfe. Außerdem kam er mit sechs Kilogramm zu viel auf der Waage, als es zuvor ausgemacht war“, erzählt der Friedberger. Der Kampf habe mit hohem Tempo angefangen: „Mein Gegner kam mit meinen schnellen Schlägen nicht zurecht und ging bereits in der ersten Runde einmal zu Boden.“ Nachdem sich dies in der zweiten Runde wiederholte, brach der Ringrichter den Kampf ab.

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Fatih Dübüs boxt im Oktober wieder Der Termin für Fatih Dübüs’ nächsten Kampf steht bereits fest. Am Samstag, 12. Oktober, steigt er in Nürnberg in den Ring. Die Suche nach dem Gegner läuft noch. Dübüs sagt: „Ich trainiere jeden Tag, manchmal sogar mehrfach.“ Zu seinen Trainingspartnern gehöre auch der dreifache Weltmeister Nuhu Lawal. Mit seinem Manager Igor Jandric geht Dübüs außerdem täglich 15 Kilometer joggen. In der Profiriege fühle sich der 25-jährige Friedberger inzwischen angekommen. „Ich fühle mich sehr gut. Für mich persönlich hat sich geändert, dass sich eine Fangemeinde gebildet hat und mich immer mehr Leute unterstützen und mich bei meinen Kämpften begleiten und anfeuern.“ Boxer aus Friedberg will um deutsche Meisterschaft kämpfen Sein Ziel für die Zukunft ist klar – er will weiter nach oben. „Mein Ziel ist es, im nächsten Jahr um die deutsche Meisterschaft zu kämpfen und den Titel nach Friedberg zu holen. Dafür arbeiten ich, mein Management und mein Trainer sehr hart, um dies so schnell wie möglich zu erreichen.“ Daher sind in diesem Jahr noch drei weitere Kämpfe geplant. Neben seiner Karriere als Profiboxer arbeitet Fatih Dübüs auch als Garten- und Landschaftsbauer. Seine Sportlichkeit komme ihm entgegen: „Da die Arbeit körperlich sehr belastend ist, ist es ebenfalls ein Vorteil, da ich auch dort meine Kraft und Ausdauer zum Einsatz bringen kann.“ Karten für Fatih Dübüs’ Kampf in Nürnberg am Samstag, 12. Oktober, sind über ihn selbst zu beziehen. Kontakt hierzu entweder über seinen Instagram-Account team_duebues_boxing oder per Privatnachricht an die Handynummer 0176/ 35539444.



Themen folgen