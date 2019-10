vor 42 Min.

Friedberger Fährtenhunde sind bei Landesmeisterschaft erfolgreich

Sabrina Olbrich schafft in Babenhausen die Qualifikation zur bayerischen Meisterschaft.

Insgesamt 34 Fährenspezialisten aus dem ganzen Land trafen sich in Babenhausen zur Landesmeisterschaft. Darunter auch vier 4 Teams des Schäferhundevereins Friedberg.

Unter der Leitung des Leistungsrichters Christian Müller aus Lindau gingen Sabrina Olbrich mit ihrer Belize vom Haus Cokasa, Hannelore Obermair-Gerster mit ihrer selbst gezüchteten Hündin Elly von der Glana, Siggi Paintner mit Falko von der Fuchsbergkuppe und Christian Danhofer mit La Page vom Haus Pixner an den Start. Sabrina Olbrich und Siggi Paintner starteten in der Leistungsgruppe FH1 und Obermair-Gerster und Danhofer in der Leistungsgruppe FH2.

In der Leistungsgruppe Fährtenhund 1 (FH1), mussten vier Gegenstände von einer Größe von 30 auf 100 auf fünf Millimeter auf einer rund 1200 Meter langen Wiesenfährte gefunden werden.

In der Leistungsgruppe FH2, mussten hingegen sieben Gegenstände der gleichen Größe ebenfalls auf einer Wiesenfährte gefunden werden, nur dass diese 1800 Meter lang war. Wildspuren und leichter Wind machten es den Friedbergern zusätzlich schwer. Obermair-Gerster erzielte 85,5 von 100 möglichen Punkten, Danhofer 88 Punkte, womit die Plätze fünf und sechs nach Friedberg gingen. In der Leistungsgruppe FH1 lief es für die Friedberger etwas besser, Paintner erzielte 89,5 Punkte und erreichte somit Platz 13. Olbrich machte es besonders spannend, da sie als vorletzte Starterin in den Wettbewerb ging und mit 96,5 von 100 Punkte überzeugte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte es noch keine bessere Bewertung in diesem Wettbewerb gegeben. Allerdings war die unmittelbar nach ihr startende Konkurrentin noch um ein winziges Pünktchen besser und setzte sich auf den ersten Platz.

Sabrina Olbrich qualifiziert sich für gesamtbayerische Meisterschaften

Sabrina Olbrich wurde also bayerische Vizemeisterin und qualifizierte sich mit dieser Leistung zu den gesamtbayerischen Meisterschaften, die am 2. und 3. November in Neukenroth/Oberfranken stattfinden werden. Die sechs besten Starter der Landesmeisterschaft dürfen zu den bayerischen Titelkämpfen fahren.

Ein weiteres Schmankerl war, das Hannelore Gerster im Jahresbesten-Wettbewerb punktgleich mit dem Gewinner mit 397 von 400 Punkten den zweiten Platz belegte.

Christian Danhofer, der Vorsitzende der Ortsgruppe Friedberg, war stolz auf seine Teilnehmer. Er wünschte vor allem Sabrina Olbrich viel Glück bei den bayerischen Meisterschaften. Am kommenden Wochenende stehen bei der Ortsgruppe Friedberg noch die Vereinsprüfungen an. (FA)

