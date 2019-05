06:00 Uhr

Friedberger bewältigt Treppen und Berge

Mathias Bauer vom TSV Friedberg absolviert zwei besondere Wettbewerbe. Damit hofft er die nötige Wettkampfhärte für die Saisonhöhepunkte zu haben

Von Jochen Knorz

Mathias Bauer vom TSV 1862 Friedberg mag außergewöhnliche Wettkämpfe. So standen auch besondere Termine für ihn an.

Den Start machte die Teilnahme beim legendären Mount-Everest-Treppenmarathon in Radebeul. In diesem Jahr jedoch ohne spezifische Vorbereitung, da Bauer in einer Staffel als Ersatz für einen Sportler einsprang, der verletzungsbedingt ausgefallen war. Für Bauer und seine Mitstreiter in der Staffel „Step by Step“ ging es um Mitternacht an den Start. Es galt zu dritt innerhalb von 16 Stunden ganze 100 Runden auf der Spitzhaustreppe zu bewältigen und dabei 39700 Stufen und die Höhe des Mount Everest (8848 Meter) zu überwinden. Die ohnehin schon außergewöhnliche Herausforderung wurde durch die Wetterbedingungen noch etwas erschwert, da neben Wind und Temperaturen um die Null Grad auch noch Regen, Schnee und Hagel hinzukamen. So hieß es also durchbeißen. In 14 Stunden und 18 Minuten belegte die Staffel „Step by Step“ letztendlich einen hervorragenden 14. Gesamtplatz.

Kurze Erholungsphase

Nach kurzer Erholungsphase ging es für Mathias Bauer dann am Wochenende darauf in die Dolomiten, um beim Dolomiti-Beer-Trail (45 Kilometer und über 2500 Höhenmeter) einen weiteren besonderen Trainingsreiz zu setzen. Schon der Start war außergewöhnlich, denn die Startaufstellung fand in der Lagerhalle des Veranstalters, der Brauerei „La Birreria Pedavena“ in Pedavena (Italien), umgeben von Bierfässern und Bierkisten statt.

Von dort ging es sofort den ersten und auch längsten sowie höchsten Anstieg hinauf, der natürlich von einem fantastischen Ausblick belohnt wurde. Mit leicht schweren Beinen aber viel Motivation nahm Bauer die folgenden Passagen bergab und bergauf in Angriff, und kam so schließlich nach sechs Stunden und 21 Minuten im Zielkanal an.

Start und Ziel sind außergewöhnlich

Nicht nur der Start, sondern auch der Zielkanal war außergewöhnlich, da dieser sich im Biergarten der Brauerei befand und neben der üblichen Finishermedaille auch ein kühles Bier gereicht wurde. Dies war aufgrund der Temperaturen von bis zu 25 Grad eine sehr willkommene Geste des Veranstalters.

Mathias Bauer hat damit nun hoffentlich die nötige Wettkampfhärte für die Triathlons wie den Ironman 70.3 St. Pölten und die Challenge Walchsee gesammelt. Jedoch stehen für 2019 auch noch weitere eher außergewöhnliche Wettkämpfe wie beispielsweise die Titelverteidigung beim Wipfelwanderweglauf 24 in Österreich auf dem Plan.

