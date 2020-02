vor 2 Min.

Friedbergs Durststrecke ist zu Ende

Der zweiten Vertretung des TSV gelingt nach drei Monaten endlich wieder einmal ein Sieg. In Lauingen setzt sich das Team von Sandy Mair verdient durch.

Von Domenico Giannino

Nach drei Monaten „Durststrecke“ hat die zweite Mannschaft der Friedberger Handballer in der Bezirksoberliga endlich wieder einmal einen Sieg geschafft. Der 29:21 (17:11)-Erfolg gegen die HSG Lauingen-Wittislingen hilft den Handballern im Kampf um den Klassenerhalt enorm.

Torhüter Häselhoff hält glänzend

Etwas ersatzgeschwächt reisten die Friedberger am Samstag an, Trainerin Sandy Mair hatte nur neun Feldspieler zur Verfügung. Die HSG stand nach ihrer guten Hinrunde in der Bezirksoberliga zwar noch auf Rang fünf, war aber zuletzt mit nur einem Sieg aus den letzten sechs Partien nicht mehr allzu überzeugend aufgetreten. Bis zum 7:7 nach 15 Minuten blieb die Begegnung ausgeglichen. Anders als in den Wochen zuvor, in denen die Friedberger teils deutliche Pleiten hinnehmen mussten, passten diesmal aber der Einsatz und die Abwehrarbeit. Zudem hatte Torhüter Martin Häselhoff einen sehr guten Tag erwischt. Über die gesamte Spielzeit zeigte er tolle Paraden.

Friedberg setzt sich ab

Darum konnte sich der TSV jetzt bis auf 10:7 absetzen. Lauingen agierte defensiv mit einer dauerhaften Manndeckung gegen den Friedberger Mittespieler, aber langsam hatten sich die Gäste darauf eingestellt. Da die Abwehr immer noch gut funktionierte und Häselhoff weiterhin fast unbezwingbar war, ging Friedberg bis zur Pause mit 17:11 in Front.

Im zweiten Durchgang behielt der TSV die Spielkontrolle. Im Rückraum machten Misel Hrgic, Valentin Schmid und Dominik Schiechtl viel Druck und kombinierten gut miteinander. Der Lohn für die engagierte Vorstellung war das 25:15 nach 44 Minuten.

Wichtigen Sieg nach Hause gebracht

Friedberg brachte schließlich diesen wichtigen Sieg nach Hause. Mit dem 29:21 (17:11) gegen die HSG Lauingen-Wittislingen holen die Handballer zwei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt in der Bezirksoberliga.

Coach Mair zeigte sich nach dem Spiel sichtlich erleichtert. „Der Sieg war für uns extrem wichtig. Endlich hat das Team wieder gezeigt, was es kann. Eine so überzeugende geschlossene Mannschaftsleistung ist im Abstiegskampf wichtig. Als nächstes erwarten wir Aichach, die an diesem Spieltag überraschenderweise Haunstetten II geschlagen haben.“

Friedberg Häselhoff; Pöppel; Herrmann (1); Hrgic (6); Maas; Wydra (1); Reissner (5/2); Dorsch (3); Jehle; Schmid (8/1); Schiechtl (5).

