Friedbergs Robin Lienhart: Stark im Becken und im Freiwasser

Der 13 Jahre alte Friedberger Robin Lienhart feiert zum Saisonfinale noch zwei schöne Erfolge.

Von Christine Lienhart

Zum Abschluss der Saison standen für den 13-jährigen Schwimmer Friedberger Robin Lienhart an zwei Wochenenden hintereinander die bayerischen Jahrgangsmeisterschaften und die bayerischen Freiwassermeisterschaften auf dem Programm.

In Würzburg im Becken schnell

Zunächst startete der frisch gebackene Sportler des Monats der Friedberger Allgemeinen im Würzburger Wolfgang-Adami-Bad bei den bayerischen Jahrgangsmeisterschaften – und zwar über neun Strecken. Er lieferte sich spannende Rennen mit seinen Konkurrenten aus Hohenbrunn-Riemerling, Aschaffenburg und München und konnte drei Gold-, vier Silber- und eine Bronzemedaille mit nach Hause nehmen. Über die 50 Meter Brust stellte er in 33,57 Sekunden zudem einen neuen schwäbischen Rekord der Altersklasse 13 auf. Außerdem wurde er mit seiner bemerkenswerten Zeit über 400 Meter Freistil (4:32,88 Minuten) mit der punktbesten Leistung in seinem Jahrgang ausgezeichnet.

Neuland im Wörthsee

Auf Neuland begab sich Robin Lienhart eine Woche später bei den bayerischen Freiwassermeisterschaften über 2,5 Kilometer am Wörthsee. Da er noch nie bei einem Freiwasserwettkampf geschwommen war, war er sichtlich nervös. Die Bedingungen waren alles andere als gut. Regen und Wind zogen auf und ein Gewitter näherte sich, als die Schwimmer auf der zweiten Runde des 1,25 Kilometer langen Dreieckskurses waren. Am Ende hielt das Wetter und Robin wurde in einer Zeit von 34:38,63 Minuten vor seinen Konkurrenten aus Passau und Regensburg bayerischer Freiwassermeister über 2,5 Kilometer der Altersklasse 13.

Somit geht für den Teenager eine lange und erfolgreiche Saison noch mit zwei bemerkenswerten Erfolgserlebnissen zu Ende.

