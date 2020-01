vor 60 Min.

Friedbergs Volleyballer gehen in Dachau in die Knie

Mit 2:3 mussten sich die Friedberger Volleyballer in Dachau geschlagen geben. Unser Bild zeigt von links Michael Stöcker, Michael Pohl, Christian Hurler und Julian Birkholz.

Im Bayern-Derby kommt das junge Team des Gastgebers vor vollen Rängen einfach besser ins Spiel. Der TSV steht schon im ersten Satz mit dem Rücken zur Wand.

Von Christian Hurler

Mit nur einem Punkt im Gepäck und der vierten Saisonniederlage mussten sich die Drittliga-Volleyballer des TSV Friedberg aus dem Derby beim ASV Dachau verabschieden. Dabei konnte Trainer Fabian Gumpp beinahe auf den kompletten Kader zurückgreifen. Lediglich Paul Décombe stand diesmal nicht zur Verfügung.

Besonderes Event

Die Verantwortlichen des ASV Dachau hatten ihre Versprechen erfüllt, einen besonderen Eventspieltag auf die Beine zu stellen. Zwar konnten die Friedberger Volleyballer die anfängliche Nervosität der Gastgeber noch zum eigenen Vorteil ausnutzen und in Führung gehen, doch dann gelang es den jungen Dachauern mit einem lautstarken Publikum im Nacken, sich gegen Mitte des Satzes eine eigene Führung zu erspielen. Beim deutlichen 24:21 aus Sicht der Gastgeber und einem vermeintlichen ersten Satzgewinn häuften sich jedoch die Fehler im Dachauer Spielaufbau. Eine starke Aufschlagserie von David Strobel brachte hier noch die beinahe unmögliche Wende, ehe Michael Hurler mit einem Blockpunkt zum 26:24-Satzgewinn jubelte.

Dachau zeigt sich unbeeindruckt

Vom schmerzlichen Satzverlust unbeeindruckt drängten die ASV-Volleyballer zu Beginn des zweiten Durchgangs auf Wiedergutmachung. Mit druckvollen Aufschlägen und präziser Blockarbeit gingen die Dachauer schnell in Führung. Beim 0:4 und 0:7 waren bereits beide Auszeiten der Friedberger aufgebraucht. Beim zwischenzeitlichen 17:10 der Dachauer nutzte Trainer Gumpp noch mal die Breite seines Kaders aus und wechselte auf einigen Positionen. Zwar verkürzte Friedberg den Rückstand auf 17:20, doch diesmal ließ sich Dachau nicht beirren und gewann den zweiten Satz mit 25:18 souverän. Auch im dritten Satz behielten die Hausherren das Zepter weiter in der Hand. Gegen das schnelle Angriffsspiel über die Außenpositionen fand die Friedberger Abwehrreihe nur selten die richtigen Mittel. Immer wieder punktete der Dachauer Fabian Bergmoser spektakulär. So rannte Friedberg bereits zu Beginn einem Rückstand hinterher, der bis zum Ende des Satzes nicht mehr aufgeholt werden konnte. Vom Publikum bestärkt nahm Dachau auch den dritten Durchgang mit 25:21 mit nach Hause.

Im vierten Satz gibt Friedberg alles

Die Friedberger hingegen warfen im vierten Satz noch einmal alles dagegen. Schnell ging man mit 9:2 in Führung und fand vor allem im Aufschlagspiel wieder in den eigenen Rhythmus. Dachau versuchte, den Friedberger Spielfluss mit der einen oder anderen Wechseloption zu unterbrechen, jedoch gelang das nur bedingt. Friedberg sicherte sich den vierten Satz mit 25:21 und erzwang somit die Entscheidung im Tiebreak.

Im fünften Satz nahm Dachau den alten Schwung wieder auf und ging früh in Führung. Diese Führung wankte zwar noch einmal, als Friedberg zum 13:14 verkürzte, doch war es erneut ein Dachauer Außenangriff, der den Matchball zum 15:13 verwandelte.

„Die jungen Dachauer haben heute ein sehr gutes Spiel abgeliefert. Ich bin froh, dass wir uns vor großer Kulisse zurückgekämpft und noch einen Punkt mitgenommen haben“, so Mittelblocker Matthias Kaiser.

Friedberg Birkholz, Erhardt, Gumpp, Husemann, C. u. M. Hurler, Kaiser, Luber, Pohl, Steffan, Stöcker, Strobel

Themen folgen