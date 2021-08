Fußball-Bezirksliga

vor 58 Min.

Kann der FC Stätzling oben angreifen?

Plus Der FC Stätzling startet am Sonntag gegen den FC Günzburg in die Saison. Die Vorbereitung verlief gut. Was Trainer Andreas Jenik dennoch Sorgen bereitet.

Von Sebastian Richly

Als Wundertüte präsentierte sich der FC Stätzling während der Vorbereitung. Auf souveräne Erfolge folgten unnötige Niederlagen. Trainer Andreas Jenik ist mit den vergangenen Wochen zufrieden – dennoch gibt es gleich mehrere Hiobsbotschaften.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen